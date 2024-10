Venuti non perfetto e sostituito all'intervallo, ma la sua Sampdoria vince. Il Frosinone di Distefano ferma il Pisa

Arrivano i risultati anche dalla Serie B, con verdetti interessanti. A cominciare dalla Sampdoria dell'ex Fiorentina Lorenzo Venuti, che in generale ha iniziato bene dalle parti di Genova ma oggi non è andato benissimo. Cartellino giallo e sostituzione all'intervallo. I blucerchiati poi sorridono con il gol dell'1-0 all'ora di gioco che batte il Mantova. Adesso Samp settima in classifica.

Pari per il Frosinone senza Distefano

Il Frosinone continua a soffrire senza il viola Filippo Distefano (out per infortunio) e resta al settimo posto. Niente male, tuttavia, il pareggio strappato oggi contro la prima della classe, il Pisa, fermato sullo 0-0.