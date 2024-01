Paura per Chiesa, gli esami hanno scongiurato un brutto stop al ginocchio. Le condizioni dell'ex Fiorentina

Guai per Allegri, si ferma un ex viola

Dopo Cambiaso, la Juventus perde un altro pezzo in vista della trasferta in casa della Salernitana. Un pezzo da novanta, visto che si tratta di Federico Chiesa: l'ex Fiorentina ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio.

Pericolo scampato

Niente trasferta all'Arechi per l'ex viola: certo quindi l'impiego dal 1' di Yildiz al fianco di Dusan Vlahovic. Gli esami strumentali svolti hanno escluso problemi di maggiore entità, scongiurando qualcosa di ben più serio per il giocatore che si è già lesionato una volta al crociato.