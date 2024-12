Una sì, una no: nella dura alternanza di Cataldi è l'ora della luce verde. Novità positive anche da Sottil

Erano i due assenti principali nell'ultima serata del girone di Conference: Danilo Cataldi e Riccardo Sottil erano stati bloccati a Firenze da una tonsillite, con febbre. Entrambi però sfrutteranno (e hanno già sfruttato) i giorni di recupero tra il Portogallo e l'Udinese per tornare disponibili in vista di lunedì. Il centrocampista in particolare sta alternando impegni a pause, complice una condizione non sempre ottimale. In campionato però sono poche le assenze dell'ex Lazio che dovrebbe tornare al suo posto, secondo la gestione messa in atto dallo staff di Palladino.