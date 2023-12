Caressa ci scherza su: "Da quando ho bacchettato Beltran, ha iniziato a segnare. Ora provo con qualcun altro, magari porta bene"

Qualche settimana fa le parole del commentatore di Sky Sport Fabio Caressa dopo Milan-Fiorentina su Lucas Beltran avevano fatto storcere il naso a qualcuno. Il giornalista non ci era andato leggero sull'errore dell'argentino a tu per tu con Maignan, ma per fortuna il Vichingo viola sta trovando adesso continuità al gol.

Queste le parole, scherzose, di Caressa sull'argomento: "Beltran ha segnato il terzo gol consecutivo da quando ho detto male di lui. Adesso segna ogni domenica, quindi ora dirò male di qualcun altro che evidentemente porta bene"