Corriere dello Sport-Stadio: Da Champions non per caso

"Troppo Bona". Questo il titolo sulla squadra viola che leggiamo in prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio. Sottotitolo: "Super Fiorentina adesso è quarta. Italiano da record". E poi c'è il commento: "Da Champions non per caso".

A pagina 12 il resoconto della gara di Udine: "Una grande viola". Sottotitolo: "La Fiorentina colpisce con Quarta e Bonaventura (suo il primo assist) e chiude la porta con Terracciano".

A pagina 13 troviamo: "Italiano: "Non siamo stati entusiasmanti ma bravi tutti". Altre dichiarazioni del tecnico: "Con i 5 dietro il segnale era chiaro: portare a casa i tre punti".

A pagina 15 il focus sul miglior giocatore in campo: "Terracciano le mani sulla partita e sulla porta". Il portiere dice: "Inviato un segnale fortissimo Sono felice di essere stato decisivo, su Thauvin l’intervento migliore. Ha tirato a botta sicura". Di spalla: "Dodo infortunato tutti in ansia per il ginocchio". In taglio basso infine: "Quarta: Il gol? Uno schema efficace".