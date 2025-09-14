Due match dalla trama opposta quelli andati in scena oggi pomeriggio fra Atalanta-Lecce e Pisa-Udinese. La squadra di Juric si sblocca e stravince contro i salentini. L'Udinese continua a stupire rimanendo nelle zone nobili della classifica.

Le partite

La partita fra Udinese e Pisa è stata decisa da un gol di Iker Bravo al 14' minuto del primo tempo. Molto più scoppiettante invece la partita di Bergamo: Apre le marcature Scalvini, seguito poi da De Ketelaere, Zalewski e ancora De Katelaere per il poker atalantino. Serve a poco il gol del Lecce di N'Dri segnato a giochi ormai conclusi.

La classifica provvisoria

Napoli 9, Juventus 9, Udinese 7,Cremonese 6, Roma 6, Atalanta 5, Cagliari 4, Torino 4, Milan 3, Bologna 3, Inter 3, Como 3, Lazio 3, Fiorentina 2, Genoa 1, Lecce 1, Parma 1, Pisa 1, Verona 1, Sassuolo 0.