Interrogato da Radio Sportiva sulle mosse di mercate delle principali squadre di Serie A, l'ex attaccante della Fiorentina Massimo Orlando ha commentato anche le mosse della squadra di Commisso.

“Mi piace Nzola, conosce bene Italiano ed ha segnato 15 gol. La sensazione è che il mister quando ha scelto di restare abbia messo dei paletti. La punta arrivata dallo Spezia dà questa sensazione. Hanno preso Arthur che credo sia un ottimo giocatore e con Italiano è un ottimo acquisto” ha detto Orlando. "Hanno preso Parisi, manca qualcosa in difesa, un centrale veloce. Beltran è un talento. Poi proveranno l'assalto a Berardi o Orsolini. Penso che anche Jovic lascerà la Fiorentina, oltre a Cabral”.

“Sul mercato c'è sempre Alessandro Moggi che sta dando un grande aiuto alla Fiorentina, Burdisso però sta prendendo potere. Stanno arrivando giocatori di qualità e penso i tifosi viola debbano essere contenti per il momento. Amrabat? Se parte serve un sostituto assolutamente, Mandragora e Duncan hanno le caratteristiche adatte per affiancare Arthur, ma sarebbe essenziale un giocatore che prenda il posto del marocchino, non facile da trovare".

Infine su Castrovilli: “Ho nel cuore il ragazzo, è una situazione che ho vissuto anche io. Credo che per lui sia stata una botta tremenda a livello mentale e psicologico non passare le visite in Inghilterra. È chiaro che ora a Firenze non può restare, se c'era la volontà di andare via era anche perché evidentemente per lui non c'era più spazio. Deve tornare ad essere tranquillo e poi dimostrare a se stesso di essere ancora un giocatore ma bisogna vedere come sta il ginocchio. Adesso ha bisogno di tornare ad essere il calciatore ammirato in passato”.