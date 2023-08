Colasanto: "Beltran gran colpo della Fiorentina. Proposto anche a un'altra di A"

L'agente ed intermediario di mercato Filippo Colasanto è intervenuto a TMW Radio commentando l'imminente arrivo alla Fiorentina del calciatore argentino Lucas Beltran. Ecco cosa ha detto: “Beltran è un giocatore portato in prima squadra dal River Plate per sostituire Julian Alvarez, ora al Manchester City. E questo vuol dire già tanto. Beltran lo conosco molto bene e lo avevo proposto in Italia in una top della Serie A”.

Prosegue Colasanto: "Veramente un bel colpo per i viola, sa fare la prima punta ma è anche molto bravo a fare l'uomo sponda e l'assistman. Tatticamente intelligente, ha un fisico da sfondatore d'aria ma agile. E' un grande acquisto per la Fiorentina".

Sulla posizione in campo dell'argentino: "Nzola è più centravanti rispetto a lui, lui potrebbe fare la seconda o dietro alle sue spalle con un atteggiamento più offensivo. Quando Italiano vorrà giocare in maniera più contenuta invece davanti sa fare tutto".