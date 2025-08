Il calciatore della Fiorentina Riccardo Sottil rimarrà in viola ancora per poco. Non convocato per la seconda parte del ritiro in Inghilterra, Stefano Pioli ha messo in chiaro di non includere il ragazzo nel progetto tecnico. Di lui ha parlato il giornalista Luca Speciale, con un pensiero su X: “Legato da un filo Sottil sottile, quello che riconduce alla stima umana e professionale per il padre Andrea, interprete della Fiorentina da Oscar di Cecchi Gori. Aspettato a Firenze più del Godot di Beckett, ma mai pervenuto del tutto”.

“Il gol a Torino sarà ricordato, ma…”

E aggiunge: “Veloce come un cavallo imbizzarrito, al quale dovevi mettere uno steccato a fondo campo perché non corresse oltre. Ma mai lucido sull’ultima scelta, e non mi riferisco certo al suo recente coming out rossonero. Sarà ricordato per aver spaccato la porta al 90esimo a Torino (mica poco), ma anche per aver provato a far fare la stessa fine ad un avversario durante un’amichevole a Grosseto. Ora il filo Sottil sottile si spezza, senza alcun dolore”.