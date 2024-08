Carnasciali: "Mercato della Fiorentina sufficiente, ma non basta. Non capisco perché prendere un altro portiere. Punterei su McKennie"

A TMW Radio ha parlato l'ex giocatore della Fiorentina Daniele Carnasciali, intervenendo anche sul mercato della società viola: "Ad oggi la sufficienza ce l'hanno ma non basta. Il centrocampo è ancora da sistemare. Bene Pongracic, ma lì abbiamo fatto un cambio alla pari con Milenkovic. A centrocampo abbiamo dato via tutti ma non abbiamo preso ancora nessuno. Siamo incompleti".

E ancora: “Dobbiamo guardare all'utilità dei giocatori, per il gioco di Palladino sono perfetti. Kean spero che sia quello visto al PSG, perché ha fatto molto bene. E' un punto interrogativo, come prima punta non è che abbia fatto tanto. E' giovane, ha voglia di riscattarsi, può fare una grande annata. Ho visto l'amichevole di Grosseto, ho visto dei giovani interessanti che spero Palladino tenga in considerazione. Il portiere? Non capisco, perché Terracciano ha fatto bene anche l'anno scorso. Non so se è una richiesta specifica di Palladino, per me il titolare può essere ancora lui”.

E su Beltran: "L'anno scorso non ha fatto male, è uno che si impegna. Come Kean non è una prima punta, però è uno che ci può stare, magari dando il cambio a Gudmundsson e Colpani. E per me può partire titolare in alcune partite. Davanti sarebbe da trovare il bomber per stare a posto per diversi anni, per poi pensare a costruire la squadra dietro e in mezzo al campo. McKennie? Lo vedrei bene, è un centrocampista centrale di sostanza e lo prenderei".