Alla vigilia della gara di Conference League contro la Fiorentina, ha parlato così il tecnico dell'Apoel Nicosia Manuel Jimenez: “Sarà ovviamente una partita difficile, ma siamo pronti a dare il massimo. Ho tutti i giocatori a disposizione, c'è grande entusiasmo e motivazione nel gruppo. Finora siamo stati un po' sfortunati in questa competizione, in Irlanda ad esempio abbiamo giocato benissimo ma siamo fiduciosi di poter trovare presto la prima vittoria”.

“Vogliamo fare un regalo ai nostri tifosi”

“Ho fatto tanti anni in Spagna - ha aggiunto - ma conosco benissimo anche la Serie A. Dobbiamo affrontare la Fiorentina ricorrendo a tutte le nostre armi. Sarebbe bello fare un regalo ai tifosi per il compleanno del club, anche se è difficile dobbiamo almeno provare a vincere questa partita”.

“La Fiorentina è fortissima anche senza Kean”

Infine: “Per noi è un giorno storico, la Fiorentina è un grandissimo club. So che mancherà Kean ma Palladino ha a disposizione tanti giocatori per sostituirlo, il valore della squadra non cambierà. Affrontiamo la finalista delle ultime due edizioni, ma questo non deve intimorirci”.