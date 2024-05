Commisso e l'ultimo tentativo con Italiano: "Tutto può accadere". Un finale che sembra però già scritto

L’appuntamento con il destino non cambierà il finale della storia tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina. L’allenatore se ne andrà anche se a parole, come è normale che sia in un momento così, lascia ogni discorso in sospeso: “Cosa succederà domani non si sa, tutto può accadere”.

Però il presidente Rocco Commisso, arrivato dagli Stati Uniti giusto in tempo per partecipare alla cena di gala con il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, un tentativo per trattenerlo lo farà prima che il suo responsabile dell’area tecnica, Daniele Pradè, cominci il casting da Raffaele Palladino, il nome più gettonato. A scriverlo stamani è il Corriere della Sera.