Italiano: "Sui rigori ci siamo allenati, in tanti sanno tirarli. Futuro? Il mio telefono è spento, non voglio distrazioni adesso"

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato alla vigilia della finale di Atene, che vedrà l'Olympiakos di Mendilibar sfidare la Viola:

"Con l'arrivo del nuovo allenatore hanno trovato la quadra. Hanno battuto grandi avversari e sono una squadra organizzata, che mette pressione, gioca in modo diretto, con giocatori esperti e di qualità. Quello che ci fa più paura è l'entusiasmo degli avversari, ma quando avremo la palla vogliamo fare del male".

Sui rigori

“Li abbiamo provati sì, perché può essere una possibilità. Abbiamo tanti giocatori che sanno calciarli. Abbiamo passato due turni in Coppa Italia ai rigori, anche se in campionato ne abbiamo sbagliato qualcuno che ha condizionato la nostra classifica”.

E sul futuro…

"Se dovesse succedere… qualche fioretto ce lo possiamo inventare, anche se il mio ginocchio… (scherza, ndr). Il mio telefono è spento o in silenzioso, per il momento non voglio sentire niente. Non voglio distrarmi e pensare ad altro. Tutto può accadere, non abbiamo certezze. Pensiamo a questa partita e poi si valuterà".