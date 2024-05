Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Conference League di Atene contro l'Olympiakos:

“Se loro sono arrivati fino a qua…”

“L'unica differenza rispetto all'anno scorso è queste situazioni le abbiamo già vissute: l'attesa, la preparazione… Sono partite da 50 e 50, forti noi ma pure loro. Abbiamo esperienza adesso ma dobbiamo mostrarlo domani in campo. Anche io sto sentendo questa gara perché in Europa non è facile arrivare fino a questo punto. Bravi noi a tornare in finale ma domani dovremo far di tutto per giocare col fuoco dentro e dare tutto. L'anno scorso l'epilogo non è stato bello ma adesso vogliamo una conclusione diversa. Se l'Olympiakos è arrivato in finale significa che vale”.

Su Dodo

“Dodo da quando è rientrato nessuno se lo aspettava così pronto, prestazioni sempre di livello. Abbiamo cercato di gestirlo al meglio e adesso è al 100%. A Bruges ha giocato al meglio delle sue qualità e da quella parte abbiamo anche Kayode e Faraoni. A destra siamo messi bene”.

“Non cambiamo identità”

“In questi tre anni ho sempre detto che non dobbiamo perdere la nostra identità. Perché è grazie al nostro credo calcistico che siamo arrivati qua in finale. Ciò non toglie che dobbiamo stare attenti ai dettagli, anche ai falli laterali da battere bene. Domani è secca, ci vorrà furore agonistico e non ci sarà tempo per replicare”.