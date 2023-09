Terracciano e Christensen, una porta per due. Biraghi avrà ancora la meglio su Parisi?

In vista del match di San Siro contro l'Inter, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, è nuovamente aperto il ballottaggio fra Terracciano e Christensen con quest’ultimo che aveva trovato spazio nell’ultima uscita in campionato contro il Lecce e ora torna a sperare di essere protagonista, ma le chance sono al 50%. In difesa Kayode se la gioca a destra con Dodo, mentre il capitano Biraghi a sinistra dovrebbe avere di nuovo la meglio su Parisi.

Al centro in fase arretrata ci sarà l’inamovibile Milenkovic con uno fra Martinez Quarta e Ranieri, ottimo giovedì scorso nella sfida internazionale. Questa mattina, per cercare di sciogliere gli ultimi dubbi, è prevista una nuova seduta di lavoro all’interno del centro sportivo a Bagno a Ripoli, mentre nel pomeriggio la Fiorentina partirà in treno alle 16.30 in direzione Milano.