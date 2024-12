La Gazzetta dello Sport: Un dubbio chiamato Pongracic

Una pagina sulla Fiorentina è presente questa mattina su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 26

Grande spazio viene dato a: “Bove si opera”. E ancora: “Sì al defibrillatore Oggi l'intervento Firenze è con lui”. Sommario: “Per il giocatore un dispositivo rimovibile: deciderà lui se tenerlo ma adesso potrà giocare solo all'estero. Malagò: ”Prima di tutto viene la salute".

Il dubbio

In taglio basso invece si parla della prossima partita in Conference: “Palladino per continuare la serie Pongracic è in dubbio con il Lask”.