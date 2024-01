Per Belotti spunta un'interesse dalla Spagna, ma in caso di partenza l'attaccante della Roma preferirebbe trasferirsi alla Fiorentina

Belotti può lasciare comunque la Roma

Nonostante l'idea di uno scambio tra l'esterno della Fiorentina Jonathan Ikone e l'attaccante della Roma Andrea Belotti che aveva preso piede nei giorni scorsi senza poi concretizzarsi, sembra il Gallo voglia comunque approdare a Firenze in questa finestra di mercato.

Il Gallo preferirebbe la Fiorentina all'estero

A riferirlo è TMW, che racconta di come l'attaccante giallorosso abbia ricevuto una proposta dal Betis Siviglia, che starebbe alzando il pressing dal giocatore, con anche il Wolfsburg che si è messo sulle sue tracce. Ma in caso di cessione il giocatore vorrebbe restare in Italia, e in questa ottica rimane ancora aperta la pista che lo potrebbe portare alla Fiorentina. Attualmente l'unico modo per concretizzare la trattativa sarebbe la via del prestito, tenendo anche presente che i viola dovrebbero liberare uno slot in attacco trovando un'altra destinazione per Nzola.