C'è un centrocampista della Fiorentina tra i pre convocati di Corradi per l'Europeo U19. Le scelte definitive...

C'è un centrocampista della Fiorentina tra i convocati dell'Italia Under 19 che si prepara ad affrontare l'Europeo di categoria da campione in carica. Jonas Harder avrà sei giorni, a partire da giovedì 4 luglio, per convincere mister Corradi ad inserirlo nella lista dei 20 giocatori per la rassegna continentale di categoria.

Attualmente il centrocampista viola è nella lista dei 27 preconvocati e martedì 9, alla fine del raduno, il CT comunicherà le sue scelte definitive, ufficializzando i 20 calciatori che partiranno per l’Irlanda del Nord. Lui l'unico volto viola in U19.