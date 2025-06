L'ex centrocampista del Chievo allenato da Pioli, Ledian Memushaj, ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sulla Fiorentina e sulla scelta viola del nuovo allenatore: “Credo che Stefano sia la scelta ideale per la Fiorentina, perché è una garanzia. A Firenze ha lasciato il cuore e avrà i giusti stimoli. Dispiace per Palladino, secondo me aveva fatto bene".

E ancora: “Fazzini è un nome che mi entusiasma: per me è uno dei più forti e il centrocampo viola è tra i migliori del nostro campionato. Mandragora ha un’intelligenza calcistica fuori dal comune. Sopperisce con la testa quando fatica fisicamente".

E sull'attacco: “Dzeko può dire ancora la sua in Serie A. Più passa il tempo, più migliora, come il vino. Sottil? Io gli concederei un’altra possibilità: con Pioli potrebbe fare bene”.