Commisso? Uno dei cinque miliardari presenti in New Jersey. Il presidente della Fiorentina svetta per ricchezza, ma c'è uno che lo batte...

In tutti gli Stati Uniti ci sono 813 miliardari (in dollari, ma possiamo dire anche praticamente in Euro, visto che il cambio è quasi alla pari).

Di questi 813 però, solo cinque vivono nello stato del New Jersey, quello dal quale proviene il presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso.

Il numero uno viola, fondatore e CEO della Mediacom, è però il secondo uomo più ricco dello stato con i suoi 6,4 miliardi di patrimonio.

Al primo posto c'è John Overdeck, nome sconosciuto ai più, ma co-fondatore del fondo Two Sigma Investments, che può vantare 7,3 miliardi accumulati nel corso degli anni.