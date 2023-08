Pierozzi fermo ai box, Italiano cerca un profilo preciso per la corsia destra. E Kayode?

Inizio di stagione molto complicato per Niccolò Pierozzi, che si è dovuto fermare dopo pochi giorni dalla ripresa dell’attività agonistica con la Fiorentina. Il duttile esterno classe 2001 non ha preso parte alle amichevoli della squadra di Italiano, eccezion fatta per il test in ‘famiglia’ con la Primavera. Il giocatore rientrato dal prestito alla Reggina è stato alle prese con delle tutt’altro che specificate ‘problematiche addominali’, che lo stanno ancora tenendo ai box. Nel mentre lo Spezia si era fatto sotto con veemenza ed ecco che il calciatore fiorentino stava per lasciare ancora Firenze, ma è evidente che le precarie condizioni fisiche abbiano rallentato l’uscita, a tal punto forse da comprometterla del tutto.

Italiano è alla ricerca di un elemento di maggiore esperienza per la corsia di destra della sua difesa a quattro e ripone fiducia nel 2004 Michael Kayode, che monitora già dallo scorso anno con attenzione, tanto che il Campione d’Europa Under 19 è pronto a restare nella rosa viola già da questa stagione, come possibile sorpresa. Se la Fiorentina passerà lo scoglio del Playoff di Conference League però si prospetta un’altra stagione ricchissima di impegni e che necessiterà di tante risorse.

Non a caso è spuntato il nome di Petar Stojanovic dell’Empoli, sloveno classe ’95, calciatore di discreta affidabilità. Da seguire anche il nome del classe 2000 francese del Lecce, Valentin Gendrey. Valutazioni in corso, che coinvolgono naturalmente e primariamente anche le liste, in vista dell’imminente inizio di campionato e coppa, con la Fiorentina che sarà impegnata il 24 agosto in trasferta con una tra Rapid Vienna e Debrecen.