Rubino: "Un anno di gioie ed emozioni ma chiuso con l'amaro in bocca per non aver scritto la storia. Grazie a questo gruppo meraviglioso"

E' stato il protagonista assoluto dell'annata della Fiorentina Primavera, con i suoi 20 gol e i minuti in prima squadra: Tommaso Rubino ha celebrato così la stagione dei suoi, se pur finita con l'amarezza della finale Scudetto persa ieri:

"Un anno pieno di gioie ed emozioni finisce con l’amaro in bocca di non essere riusciti a scrivere la storia, nulla toglie però a quello che siamo stati e quello che ci siamo dati l’uno per l’altro…quindi posso solo dirvi grazie perché siamo stati un gruppo meraviglioso 💜per sempre primavera 24/25💜".