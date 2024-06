Già oggi possibile fumata bianca per Palladino alla Fiorentina: i dettagli del contratto sul tavolo

Appena terminata la stagione della Fiorentina, è già tempo di pensare al futuro per la società viola, al lavoro da giorni per cercare un profilo per sostituire Vincenzo Italiano.

Il nome è quello di Raffaele Palladino, ormai ex tecnico del Monza che lascerà la Brianza dopo due ottimi campionati. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, già oggi pomeriggio Palladino potrebbe mettere nero su bianco il suo nuovo accordo con la Fiorentina. Le parti che si sono accordate per un contratto biennale (quindi fino al 2026) con ulteriore opzione per il 2027.