Gudmundsson e Rugani mettono Udine nel mirino. La partitella organizzata per il difensore

In casa Fiorentina, attenzione rivolta a due giocatori che devono ancora essere recuperati pienamente alla causa: parliamo di Albert Gudmundsson e Daniele Rugani.

Bandiera bianca

Il primo ha svolto un provino lunedì mattina per poter essere in campo contro il Pisa, ma ha dovuto alzare bandiera bianca. E' andato poi in panchina la sera, ma solo per stare accanto alla squadra. Per Udine però, la musica potrebbe essere diversa.

Partitella

Per il difensore invece, oggi è prevista una partitella assieme alla Primavera organizzata per fargli mettere minuti. In Friuli, sia pur a partita in corso, potrebbe esserci il suo esordio in maglia viola e il suo contemporaneo ritorno in campo dopo due mesi di assenza.