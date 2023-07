Il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini a Radio Toscana fa il consueto quadro sulle operazioni di mercato della Fiorentina, in entrata ed uscita.

Ecco cosa ha detto: “È in arrivo un'offerta dal Manchester United alla Fiorentina per Amrabat, almeno di 25 milioni di euro + bonus. Non fa testo la non convocazione del marocchino per la Stella Rossa poiché il giocatore è arrivato appena ieri a Firenze. Nessuno dalla Spagna ha mai cercato con intenzioni serie il giocatore, ossia con proposte di acquisto a titolo definitivo, ma solo offrendo acquisizioni in prestito con condizioni che non hanno soddisfatto la Fiorentina".

“In mezzo al campo ci sono tanti calciatori e accanto ad Arthur può giocare Mandragora oppure Duncan, ma non c’è un’enorme abbondanza poichè partirà Amrabat. Nei due mediani la Fiorentina potrebbe essere a posto, ma prima di fare una cessione la dirigenza viola è in attesa anche di capire cosa accadrà con Castrovilli”.

E ancora: “Fiorentina su Sutalo? La concorrenza è altissima, il croato è molto bravo, un giocatore che veramente potrebbe diventare fortissimo. Un investimento da fare subito, ma servono 25 milioni di euro e sul giocatore della Dinamo Zagabria ci sono club come Lipsia e Napoli, e la Fiorentina può al massimo promettere la Conference League. È però un giocatore da salto di qualità. Altro profilo poi è Murillo e non è male, difensore di buon livello, per cui il Corinthians chiede 15 milioni di euro ed è da capire se la Fiorentina intenda alzare la proposta per il brasiliano. La Fiorentina però lavora anche su nomi a sorpresa, per chiudere rapidamente le trattative, vedi arrivi di Parisi e Arthur”.