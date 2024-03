Il bomber ritrovato che partirà dalla panchina. Il grande pericolo dell'Atalanta è a centrocampo

La Fiorentina sarà ospite di un'Atalanta forse al massimo della forma. Consapevole dei propri mezzi e di regalarsi un appuntamento indimenticabile in Europa League, ai quarti di finale contro il Liverpool, la squadra nerazzurra tiene vive tutte e tre le competizioni da giocare. Oggi in campionato, ad aprile in Coppa Italia: la Viola farà da ostacolo.

Scamacca ritrovato, ma oggi niente riflettori

Per riprendere la marcia anche in campionato, l'occasione arriva contro una Fiorentina che negli ultimi anni ha sempre creato grattacapi all'Atalanta. Serviranno gli uomini migliori, come un ritrovato Gianluca Scamacca, che però oggi partirà dalla panchina e, come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, manca da tanto in campionato. Chi non ha problemi a far male agli avversari è un Teun Koopmeiners indemoniato; il corteggiamento della Juventus non lo distrae, è lui il pericolo pubblico numero uno.