Gasperini studia le ultime mosse per affrontare la Fiorentina tra le mura di casa in vista del posticipo delle 18:00. A difendere i pali della Dea torna Carnesecchi, in difesa Hien con Scalvini e Kolasinac ai lati. Sugli esterni di centrocampo Holm e Ruggeri in vantaggio su Bakker e Zappacosta, mentre potrebbe riposare Ederson in mezzo favorendo la titolarità di De Roon e Pasalic. In attacco ci sarà De Ketelaere, non Scamacca.

La probabile formazione dell'Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere.