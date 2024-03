La probabile formazione della Fiorentina: torna il centrocampo classico, ancora una chance per Sottil? Sulla trequarti...

L'undici viola per Bergamo

La Fiorentina di Italiano tornerà in campo questo pomeriggio a Bergamo contro l'Atalanta per l'ultima partita prima della sosta per le nazionali. Punti pesanti in palio al Gewiss Stadium, con la squadra viola che vuole rimanere agganciata al treno per l'Europa.

Torna Arthur, confermato Belotti in avanti

Per provarci Italiano sceglierà il solito 4-2-3-1 con Terracciano in porta, Kayode e Biraghi terzini, mentre centrali ci saranno Milenkovic e Martinez Quarta. In mediana pronto il ritorno della coppia titolare formata da Arthur e Duncan, mentre sulla trequarti spazio a Beltran con Gonzalez e un Sottil favorito su Ikone. Davanti ancora minuti da titolare per Belotti.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.