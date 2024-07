Quello che si temeva, si sospettava, si scongiurava si sta materializzando: dopo l'arrivo di Kean, quello a sconto di Colpani e lo scambio a costo zero Milenkovic-Pongracic, alla Fiorentina serve monetizzare. La speranza era farlo con gli esuberi ma di fatto se ne sono andati solo i giovani in prestito. Ed eccoci allora a Nico Gonzalez: l'Atalanta è interessata e Nico ricambia, il che è piuttosto significativo e doloroso. Stesso discorso con la Juve ma questo ormai non fa neanche più male. Quel che conta comunque è che alla Fiorentina servono soldi perché le lacune da colmare sono tante, troppe.

Che sia Bergamo o altrove, in caso di proposta sui 30-35 milioni la società viola non farà muro, così da garantirsi risorse per affondare su più fronti in entrata. Quello di Tessmann ad oggi appare l'unico slegato dal discorso, perché parliamo comunque di un esborso sui 5-6 milioni. Da convincere ci sono gli agenti, molto esigenti anche con l'Inter: sul tavolo però c'è il solito incubo, quello delle commissioni. Che alla Fiorentina vanno proprio indigeste: la sensazione però è che alla fine la linea esasperante viola prevarrà.