Contro il Cagliari Giroud non gioca, ma Jovic lo segue di pari passo... Rimanendo a Milanello!

Continuano i dubbi in casa Milan sulle condizioni fisiche di Luka Jovic, attaccante serbo arrivato da svincolato nel mercato estivo dopo l'avventura alla Fiorentina. Il giocatore è una delle alternative di Pioli nel reparto offensivo rossonero, con la prima occasione da titolare che per lui poteva arrivare nella prossima gara contro il Cagliari.

Verso la panchina, infatti, sia Giroud che Leao. Ma come riporta il sito pazzidifanta.com, sarà out anche Jovic, che rimarrà a Milanello per recuperare la miglior condizione, vista la scarsa preparazione estiva.