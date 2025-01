Zenga: "De Gea non è tra i migliori portieri di Serie A, ce ne sono almeno tre migliori"

Walter Zenga, tre volte eletto miglior portiere del mondo tra il 1989 e il 1991, ha commentato la situazione dei portieri in Serie A. Tra i suoi preferiti c'è una scelta particolare, ma anche qualche assenza importante…

“I portieri più forti di Serie A? Ne dico tre: Carnesecchi, Di Gregorio e Caprile. Il primo si è confermato un portiere di grandissima caratura e con Gasperini è migliorato tantissimo; Di Gregorio ha fatto un passo importante e ha sulle spalle una responsabilità enorme del club in cui gioca; Caprile per me è il portiere del futuro. De Gea? Bravissimo, tanto di cappello ma le parate di Carnesecchi…”