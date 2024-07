Di Maria pronto a soffiare il posto a Nico Gonzalez in vista della semifinale

Si giocherà nella notte italiana di mercoledì la semifinale di Copa America tra l'Argentina e il Canada. La squadra di Lionel Scaloni è pronta a scendere in campo per tornare a giocarsi il trofeo continentale da campione in carica.

Scelte quasi fatte per il CT dell'Albiceleste, che in attacco ha un dubbio che riguarda l'esterno della Fiorentina Nico Gonzalez. Dopo i 90 minuti contro l'Ecuador, in semifinale potrebbe essere Di Maria a prendersi la maglia da titolare al fianco di Messi e Julian Alvarez o Lautaro.