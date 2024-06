Il Toni della situazione che fa al caso della Fiorentina e di Palladino. L'obbiettivo numero uno di Palladino e con Lucca, Beltran...

Piace Lucca e la pista con l’Udinese, che ha da poco riscattato il cartellino dell'attaccante, è bella calda. Ci vorrà del tempo, il centravanti arriverà non a stretto giro di posta, ma il giovane attaccante bianconero è a quanto ci risulta l’obiettivo numero uno di Palladino, e quindi della Fiorentina.

Il Toni della situazione

Costa, soprattutto pensando al fatto che i viola lo potevano prendere a qualche milione poco più di un anno fa. Però è un attaccante boa che servirebbe alla squadra, bravo anche tecnicamente, per tanti vicino all’esplosione definitiva. Il Toni della situazione, questa è la speranza (per gli attaccanti l’età della maturazione è spesso più tardiva rispetto agli altri giocatori).

Lorenzo Lucca in primo piano

Costa meno di Retegui ed è un centravanti di razza

E allora questa potrebbe diventare davvero l’operazione giusta, quella da fare, per restituire un centravanti di razza alla Fiorentina. Costa meno di Retegui, i rapporti tra l’Udinese e Pradè sono rimasti molto buoni, la Fiorentina potrebbe inserire anche qualche contropartita tecnica (come Kouame) che potrebbe fare al caso della società dei Pozzo. Si lavora su questo.

Con lui Beltran…

E’ Lucca il vero obiettivo di questo calciomercato per il reparto offensivo. Perfetto per il gioco di Palladino e per stare in coppia con Beltran che finalmente potrebbe tornare a giocare qualche metro più avanti nella sua posizione preferita.