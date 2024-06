La Nazione: Grandi manovre sugli attaccanti

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, c'è questo titolo sul mercato della Fiorentina: "Grandi manovre sugli attaccanti Opzione Lucca".

Pagina 8

Ripreso il tema della prima: “Lucca, Retegui e gli altri Pavlidis vicino al Benfica”. Sottotitolo: “Grandi manovre sugli attaccanti, ma con il bianconero nel mirino del Napoli Sorloth resta sullo sfondo, mentre il genoano non è mai passato di moda”. In taglio basso: “Vranckx, muscoli e ritmo per la nuova mediana”. Sottotitolo: “Il centrocampista resta sempre in testa alle preferenze viola. La concorrenza di Napoli e Bologna”.

Pagina 9

Qui leggiamo: “Il nuovo Milenkovic Messaggio a Palladino La difesa a tre si può”. Ovvero: “La solida prestazione con la nazionale ha rilanciato il serbo Il difensore si candida anche nel possibile nuovo assetto”.