Era la grande occasione per l'Atalanta di raggiungere in vetta Inter e Napoli e invece il big match del Gewiss Stadium se l'è aggiudicato la squadra di Inzaghi per 2-0. Succede tutto nel secondo tempo: dopo un'interruzione a causa di un malore ad un tifoso nel settore ospiti, Calhanoglu batte un calcio d'angolo e Carlos Augusto mette in rete di testa. A dieci dal termine invece il raddoppio di Lautaro Martinez con un diagonale stretto. Inter che dunque allunga in vetta mentre l'Atalanta resta a -6. Nel finale Gasperini si è fatto espellere e dunque non seguirà Fiorentina-Atalanta dalla panchina, come già successo l'anno passato.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 64, Napoli 61, Atalanta 58, Bologna 53, Juventus 52, Lazio 51, Roma 49, Fiorentina 48, Milan 47, Udinese 40, Torino 38, Genoa 35, Como 29, Verona 29, Cagliari 26, Lecce 25, Parma 25, Empoli 22, Venezia 20, Monza 15.