Aumenta il netto, ma cala il lordo. Ecco la strategia di Commisso e tutte le cifre del tetto salariale viola negli anni di gestione italo-americana

Il Corriere dello Sport questa mattina si concentra sugli stipendi di casa Fiorentina, con la società viola che curiosamente aumentato al netto la cifra del tetto salariale, ma non al lordo. Questo grazie al decreto crescita.

Capitolo Moise

Oggi, parlando di netto, ammonta a 36,52 milioni. Addirittura + 11 milioni rispetto all’estate del 2019, quando Rocco Commisso arrivò a Firenze. Quest'anno la cifra è aumentata in modo importante dallo sforzo economico fatto per Moise Kean, che sarà il calciatore più pagato dell'attuale gestione (5 milioni). Superati Ribery (4 mln), Milenkovic (3,3 mln) e Nico Gonzalez (3 mln).

Negli anni

Per lo storico delle cifre registrate: nel 2019-20 il monte ingaggi era di 25 milioni di euro, poi nel 2020-21 di 28,7. Successivamente, nella stagione 2021-22 siamo saliti a 30,3 e poi 32 milioni. Negli ultimi due anni si è registrato un tetto salariale intorno ai 33,28 (due anni fa) e 35,28 milioni (scorsa stagione).