Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni è intervenuto a Radio Bruno per parlare di vari argomenti di casa Fiorentina, in primis il mercato viola che procede a rilento.

‘La Fiorentina mi piace, è effervescente. Si può rinunciare a Gonzalez se…’

“Non so se Gonzalez abbia così voglia di andare all'Atalanta. Chiaro che con lui si può fare mercato. Quest'anno più degli altri la moda è vendere per comprare, credo si possa rinunciare a Gonzalez per arrivare ad altri calciatori come Gudmundsson. Colpani mi piace, è una Fiorentina fresca, effervescente. Pradè è un amico da 30 anni, racconta qualche bugia ed è difficile parlare con lui per me. Quando Zaniolo è andato all'Atalanta, il giorno stesso, mi disse che aveva in pugno il giocatore e avrebbe potuto fare ciò che voleva…".

‘Ho tampinato Italiano per portarlo al Bologna. Su Kean Paratici mi disse…’

“Kean? Paratici mi disse che sarebbe diventato uno dei più grandi attaccanti mondiali, non è stato così. Però ha potenziale, ha fisicità e credo che sia una scommessa che si può vincere o perdere. Italiano era stato cercato per primo dal Bologna, poi ha parlato anche col Torino. Io l'ho tampinato per farlo venire al Bologna. L'unico difetto che gli riconosco è che difende poco, anche se attacca benissimo. Però prende dei contropiedi che nessuna squadra può prendere”.