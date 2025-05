Problemi tecnici, tifosi viola costretti a scendere dal volo per Siviglia. Il viaggio è già una mezza Odissea

Problemi tecnici per circa 170 tifosi della Fiorentina diretti a Siviglia, dove stasera la formazione viola affronterà il Betis nella semifinale di andata di Conference League.

I sostenitori sono stati costretti a scendere a causa del fatto che l'aereo era troppo carico e non riusciva a decollare. I tifosi dovrebbero partire con un volo che farà scalo a Cagliari e raggiungere Siviglia in giornata, in ritardo sui tempi previsti in un primo momento.

Una giornata che si preannuncia una mezza Odissea per questo gruppo.