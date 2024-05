Il turno che si è aperto ieri, tagliando di fatto fuori il Torino, è il quart'ultimo di questa Serie A, il quint'ultimo per la Fiorentina. In palio ci sono settimo e ottavo posto, considerando ormai andate le prime sei (che potrebbero anche finire tutte in Champions). Per la squadra di Italiano c'è invece un mini-campionato valido per il settimo posto, da vincere con Lazio e Napoli.

Ad oggi la situazione recita: Lazio 55, Fiorentina 50, Napoli 50 ma con una gara, difficilissima, da recuperare per i viola. Le due vittorie con Salernitana e Sassuolo hanno rilanciato le ‘ambizioni’ di classifica e la ricerca dell'Europa League anche dal campionato. Con il recupero contro l'Atalanta che potrebbe rappresentare l'ultima ancora di salvezza, a Serie A ormai finita per le altre.