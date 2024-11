Tegola Inter: dopo Acerbi, un altro difensore si fa male e rischia la trasferta di Firenze

Non smettono le sfortune per Simone Inzaghi, che dopo aver perso Acerbi, in vista della trasferta contro la Fiorentina, perde un'altra pedina della sua retroguardia.

Nel match di Champions League tra Inter e RB Lipsia, poco prima dell'intervallo, un difensore dei nerazzurri ha chiesto il cambio per un fastidio alla coscia: si tratta di Benjamin Pavard, sostituito da Bisseck che, con tutta probabilità, prenderà il posto del francese anche a Firenze. Secondo infortunio nel giro di due partite per Inzaghi mentre, di contrappasso, la Fiorentina si appresta a recuperare Gudmundsson dal suo infortunio.