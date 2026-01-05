La Penna e Marini: a Firenze va in scena il disastro arbitrale. L'incredibile errore con Piccoli

Gli arbitri italiani sono in crisi. Un'ulteriore certificazione di questo fatto l'abbiamo avuta al Franchi dove è andata in scena la partita tra Fiorentina e Cremonese. Protagonisti negativi il direttore di gara, Federico La Penna, e il Var, Valerio Marini.

L'episodio incriminato

Incredibile davvero quello che accade al 36'. Baschirotto e Piccoli si trattengono a vicenda in partenza in area grigiorossa. Alla fine il difensore della Cremonese sgambetta l'attaccante viola che cade. La Penna concede il rigore e fino a qui niente di strano.

Ma che ha fatto il Var?

Quello che non ci sta è l'intervento del Var, perché quella dell'arbitro è una decisione di campo e non è certamente un errore da correggere. In sostanza Marini doveva rimanere al proprio posto e La Penna non avrebbe dovuto revocare il penalty. Ma ormai siamo davanti ad uno stravolgimento regolamentare preoccupante.