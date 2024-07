C'è chi al Viola Park proprio non si vedrà: da Dutu a Toci, ecco i calciatori viola fuori dall’orbita della Fiorentina

Dalla ‘convocazione’ della Fiorentina per il ritiro del Viola Park sono rimasti fuori alcuni calciatori ancora di proprietà viola, ma destinati ad uscire ancora dall’orbita gigliata, in via temporanea o definitiva. Si tratta di calciatori cresciuti nel settore giovanile della Fiorentina o che hanno fatto parte delle giovanili viola.

Capitolo difensori: c’è anche l’altro Pierozzi

Il difensore centrale omeno Eduard Dutu, classe 2001, ha passato la scorsa stagione in Serie C, prima all’Ancona e poi alla Virtus Francavilla: per lui 27 presenze stagionali. Ecco poi due terzini destri, Gabriele Ferrarini, classe 2000, ed Edoardo Pierozzi, gemello di Niccolò, classe 2001. Ferrarini ha giocato appena 167’ alla Feralpisalò in B; il giocatore ligure si è prima infortunato al bicipite femorale mentre poi ha riportato la rottura del legamento crociato ed è stato operato lo scorso gennaio, chiudendo così la propria stagione. Il laterale ha un contratto fino al 2025 con la Fiorentina. Edoardo Pierozzi ha festeggiato la vittoria della Serie C col Cesena, 32 presenze, 2 reti e 2 assist da comprimario nei bianconeri. Anche Pierozzi ha un contratto fino al 2025 con la Fiorentina.

Annata di soddisfazioni a Cesena per Edoardo Pierozzi

Una mediana priva di soddisfazioni

Esperienza in Serie C anche per il regista classe 2001 Mattia Fiorini, che ha giocato prima a Foggia e poi alla Recanatese. 23 presenze, 15 da titolare, nell’annata culminata con la retrocessione della Recanatese ai playout. Neanche 100’ stagionali per Agostinelli, tra Cosenza e Lecco in B e Virtus Francavilla in Serie C. Il trequartista pugliese classe 2002, sotto contratto fino al 2025, non ha mai trovato spazio nella sua complessa stagione, rimanendo ai margini in tutte e tre le squadre in cui ha militato. 14 presenze delle quali pochissime da titolare alla Recanatese per Destiny Egharevba, ala che è passata una stagione dalla Primavera viola e che ha un accordo con la Fiorentina fino al 2025.

Agostinelli è reduce da una stagione con pochissimo calcio giocato

Toci e un contratto ancora lungo, ma gli altri…

Dopo un complesso avvio in maglia Sestri Levante, il centravanti albanese Eljon Toci si è un po’ risollevato alla Pro Sesto. 4 reti e 3 assist in 15 partite per l’attaccante classe 2003, che ha un contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2026. 6 gettoni alla Recanatese per il 2004 Guidobaldi, attaccante che non si è imposto nella primavera della Fiorentina. Per il giocatore marchigiano appena 87’ in C da gennaio a maggio. Da capire quale sia la situazione del campano Ciro Capasso, ala mancina classe 2003 che ha giocato a Sorrento in prestito, in Serie C. 1 gol in 12 partite, per appena 153’ totali. Il contratto del calciatore è scaduto il 30 giugno scorso, ma la Fiorentina aveva un’opzione per prolungare l’accordo fino al 2026: si attendono novità sensibili a riguardo.