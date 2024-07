Alla corte di Palladino, tra sogni e solide realtà. Da Baroncelli a Rubino, ecco i più giovani di scena al Viola Park

Ha preso ufficialmente il via il ritiro della Fiorentina al Viola Park, con una squadra in piena fase di cantiere aperto, infarcita di elementi in attesa di valutazione e collocazione ma anche di tanti giovani. Nella lista di Palladino figurano 6 calciatori della rosa della Fiorentina Primavera, 5 classe 2006 ed un classe 2005, la maggior parte nel giro delle giovanili dell’Italia.

L'attaccante Daniel Maat Caprini

Le parate di Leonardelli, la solidità difensiva di Baroncelli

Il portiere Pietro Leonardelli è stato una piacevole sorpresa della passata annata. Alto e longilineo, reattivo tra i pali, Leonardelli è stato volto chiave anche per la conquista della Coppa Italia, con una prova mostruosa nella trasferta contro la Roma. Ha già debuttato con l’Italia Under 18 e si candida ad un posto da titolare stabile in Primavera.

Il difensore Kouadio, di origini ivoriane ma naturalizzato italiano, è un calciatore dotato molto sul piano fisico e atletico ed ha già debuttato in Primavera e nell’Italia Under 18. Ai grandi mezzi strutturali dovrà essere bravo ad abbinare la qualità tecnica, aspetto sul quale ha ampi margini di crescita. Leonardo Baroncelli, classe 2005, è stato uno dei pilastri della difesa di Galloppa, riuscendo a pungere anche in avanti: ben 5 le reti segnate. Discreta tecnica, forte nel gioco aereo, elemento da seguire e adatto sia alla difesa a 3 che a 4.

Baroncelli intervistato assieme al portiere Tognetti

Da Fortini a Rubino, un tris di 2006 da seguire con attenzione

Spesso aggregato alla prima squadra anche lo scorso anno, Niccolò Fortini è un calciatore di grande gamba e velocità, a cui aggiunge personalità notevole. Elemento stabile dell’Italia Under 18, può giocare come terzino su entrambe le fasce ma ha passo e qualità per alzare la propria posizione e agire da quarto a centrocampo senza problemi. Maat Caprini ha firmato 12 reti lo scorso anno ed è un attaccante versatile, capace di partire largo ma anche di giocare da punta centrale, anche lui nel giro dell'Italia Under 18. Forte fisicamente e molto combattivo, sarà il riferimento dell’attacco di Galloppa. Infine, ecco Tommaso Rubino, un calciatore di grande talento e figlio di Raffaele, ex calciatore e ora osservatore della Fiorentina. Seconda punta o attaccante centrale di movimento, 11 reti l’anno scorso e doti balistiche veramente importanti. Dopo le valanghe di gol con l’Under 18 viola, il ragazzo è alla ricerca del salto di qualità che può permettergli di bruciare le tappe.