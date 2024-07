Ritiro al via: dal "listone" di Palladino all'arrivo di Kean. Tutto quello che c'è da sapere

La nuova Fiorentina di Palladino comincerà domattina la propria stagione. Raduno di buon’ora per i 31 convocati. Lista extra large che non deve ingannare: sono tanti - scrive La Nazione - i calciatori che nel prossimo campionato giocheranno altrove. Da fare sul mercato c’è tanto in entrata e pure in uscita.

Il “Listone”

E allora si rivedranno Brekalo e Sabiri, mischiati ai giovani di rientro dai prestiti. Da Lucchesi a Distefano, passando per Krastev, Bianco, Amatucci e Dalle Mura. Si rivedrà anche Muntenau, ancora di proprietà della Fiorentina. Insieme a loro alcuni giovanissimi che Palladino vuole vedere da vicino. Il portiere Leonardelli (preferito a Vannucchi), i difensori Baroncelli e Kouadio, l’esterno Fortini e gli attaccanti Caprini e Rubino.

I tifosi potranno subito vedere Kean dal vivo

Arriverà anche Moise Kean domani. Nella lista non c’è perché ufficialmente non ha ancora firmato il contratto. Anche Ikone ci sarà, che Palladino non era riuscito a contattare telefonicamente. La Fiorentina nel corso del ritiro si allenerà due volte al giorno. La seduta delle 9:30 sarà sempre a porte chiuse, mentre quella del pomeriggio (alle ore 18 e all’interno dello Stadio ‘Curva Fiesole’) sarà aperta al pubblico in alcune date precise, ovvero nei giorni 10, 11, 13, 16 e 17 luglio. Nei giorni di libero accesso, i cancelli del Viola Park saranno aperti dalle ore 17:00.