"Ambizione? Per ora non l'ho vista. Attenzione ai Benalouane di turno, le altre squadre sanno che hai bisogno di giocatori"

Ubaldo Scanagatta, giornalista esperto non solo di tennis, è intervenuto a Radio Bruno Toscana, dove ha parlato del mercato della Fiorentina, con un focus sul mancato arrivo di Zaniolo:

“Attenzione ai Benalouane di turno”

“Di solito la Fiorentina sistema i problemi di mercato all’ultimo giorno, il che non mi sembra mai un’idea geniale. Le altre squadre sanno delle tue difficoltà a centrocampo, che hai solo Mandragora, e così ti prendono per il collo. È un rischio, poi ti toccano i Benalouane di turno. Si è parlato di ambizione , ma per ora non mi sembra di averla vista".

Capitolo Zaniolo

"Sono favorevole ai calciatori alla Bonaventura solidi, seri, intelligenti, che possono fare squadra e con la stoffa del leader. Zaniolo mi sembra uno con problemi di testa, anche se è vero che a 24 anni si può cambiare. Però - per fare un paragone col tennis - vedo ragazzi come Sinner, maturo a 20 anni che lo era già a 18 e poi Fognini, che, a 30 anni, tanto solido non è mai diventato".