Il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi, in occasione del memorial dedicato a suo padre Carmine, ha toccato varie tematiche collegate alla Fiorentina e alla Nazionale Italiana a Sport Channel 214.

“Mi aspettavo di più dalla nostra stagione”

Parisi ha dichiarato: "Nei momenti complicati mi sono tornate in mente le parole che mi diceva mio padre, era una forza in più. In una grande squadra come la Fiorentina ci possono essere delle difficoltà, ma di partite ne ho giocate un bel po'. Davanti avevo un grandissimo giocatore come Biraghi, che è anche capitano della Fiorentina. Sono comunque contento della stagione, anche se mi aspettavo qualcosa in più, e felice di essere un giocatore della Fiorentina. Guardiamo per l’anno prossimo”.

“Sogno la Nazionale”

E prosegue: “Sogno di andare in Nazionale, vederla in televisione mi ha fatto molto male. L’Europeo è andato male, potevamo fare qualcosa in più. C’è la qualificazione dei Mondiali da aggiudicarsi, bisogna sempre guardare avanti. Nella carriera di un calciatore ci sono momenti di difficoltà ma l’importante è superarli e andare avanti”.