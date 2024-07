L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Manuel Pasqual ha parlato al portale de La Gazzetta dello Sport, con riferimento anche a Raffaele Palladino e alla sua nuova avventura in viola: “La parola chiave sarà ampiezza. Sono contento di vederlo alla Fiorentina, ha tante idee interessanti e adatte a ciò che richiede il calcio moderno. Lo scopo della squadra sarà cercare di creare superiorità numerica in velocità, riempire gli spazi vuoti all'interno del campo”.

“Palladino come Sousa, mi ricorda le sue idee”

Sul paragone tra Palladino e Sousa: “Idee che mi ricordano i tempi con lui, per la sua filosofia calcistica. Mi aspetto Kean come Kalinic per movenze e gioco offensivo, mentre Nico lo vedo più centrale alla Ilicic. Parisi? Punto su di lui, lo vedo titolare per la prossima stagione. Il ragazzo è forte davvero, ha avuto un anno di apprendistato e adesso merita di giocare”.