Semplici: "Kean e Zaniolo sono richieste di Palladino. Sottil deve trovare la continuità che gli manca, mentre Parisi..."

L'ex allenatore della Fiorentina Primavera Leonardo Semplici ha parlato al Salotto del Calcio su TVL. Queste le sue parole: “In questi tre anni la Fiorentina è tornata protagonista, non si può parlare solo delle finali perse. Kean? Lui è un attaccante di grande prospettiva, non ha avuto grande spazio per maturare alla Juventus. All'estero è cresciuto, ora tocca all'ambiente e all'allenatore valorizzarlo per farlo esplodere del tutto”.

E su Zaniolo: “Credo sia stata una richiesta di Palladino, così come Kean. E' chiaro che a livello caratteriale qualche problema non questi anni lo hanno avuto. Palladino è bravo, andrà messo nelle condizioni di far crescere la rosa con acquisti mirati”.

E su Sottil: “Per quello che ho letto sembra che Palladino punti molto su Parisi, se gli si dà fiducia dovrà però migliorare molto. Ha fatto intravedere buone cose, ma gli serve trovare continuità”.