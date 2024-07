Un'idea quantomeno affascinante. Indipendentemente da come la pensiate e anche con tutti i limiti fin qui dimostrati da questo giocatore, Nicolò Zaniolo è un nome che può accendere le fantasie dei tifosi della Fiorentina e può alzare il livello della squadra a patto che, e questo ci teniamo a sottolinearlo, un suo eventuale arrivo non implichi la cessione di Nicolas Gonzalez.

Nicolas e Nicolò, due trequartisti a sostegno del centravanti, che in questo specifico momento sarebbe rappresentato da Moise Kean.

L'incontro col Galatasaray e l'offerta

Ma è davvero possibile riportare (aveva già giocato nelle giovanili gigliate) a Firenze Zaniolo? L'affare non è facile, ma siamo alla corsa a due con la Fiorentina che si trova spalla a spalla contro l'Atalanta. Il direttore sportivo del Galatasaray (è la società proprietaria del cartellino del giocatore), Cenk Ergün, ha sentito le proposte di entrambe le campane. Nello specifico, quella dei viola è: prestito oneroso, diritto di riscatto prefissato che può diventare obbligo a determinate condizioni. Per un totale (cifra per il prestito più riscatto) di circa 17 milioni di euro. Siamo al di sotto della richiesta di 20 milioni partita dai turchi.

I gigliati di rincorsa

Così come al di sotto di questa asticella c'è attualmente anche l'Atalanta che ha formulato una proposta simile. Da una parte la ribalta di Firenze, dall'altra quella della Champions, questo per il giocatore. Nel mezzo c'è il Galatasaray che ha capito che non può tenerlo (e forse non vuol neanche tenerlo), ma che vuol massimizzare questa cessione. Uno sprint che continua e che vede i gigliati agire di rincorsa.