Il punto sul mercato: l'Atalanta vuole Zaniolo e prova a convincere il Galatasaray. Kean è in arrivo a Firenze, Ikone e Nzola in uscita

Con l'inizio ufficiale della sessione di calciomercato, torna il consueto punto sul mercato di Fiorentinanews.com. Ad una settimana dall'inizio del ritiro della nuova Fiorentina di Raffaele Palladino - la squadra si ritroverà infatti lunedì prossimo al Viola Park per dare il via alla nuova stagione - la dirigenza viola continua a seguire le proprie strategie di mercato. Dopo l'ufficialità dell'arrivo di Moise Kean dalla Juventus, per una cifra che a causa dei bonus varia tra 15 e 18 milioni, nella giornata di ieri la Fiorentina ha rifatto salutato i giocatori in scadenza e coloro dei quali non sarà esercitato il diritto di riscatto: Arthur, Duncan, Faraoni, Maxime Lopez e Bonaventura hanno salutato definitivamente il viola park. Visti gli addi, su 5 ben 4 sono centrocampisti, è chiaro che nelle prossime settimane la coppia Pradè-Goretti dovrà lavorare per colmare le enormi lacune, anche solo numeriche, del reparto. Ulteriori novità arrivano sullo sbarco dell'attaccante classe 2000: entro il fine settimana, più presumibilmente tra giovedi e venerdì, il giocatore dovrebbe essere a Firenze per svolgere tutte le visite del caso.

L'Atalanta compie il sorpasso, forse definitivo, nella corsa a Zaniolo

Nonostante alcune voci della scorsa settimana, che volevano la Fiorentina in Pole Position per il fantasista, nelle ultime ore è stato registrato il definitivo sorpasso dell'Atalanta nella corsa a Nicoloìò Zaniolo. Il club gigliato, pur essendo da tempo interessata al giocatore, sembra aver perso terreno nella trattativa, per la quale molto dipenderà dalla volontà del giocatore: ed è chiaro che la Conference League non è la Champions che potrebbe garantirgli la squadra di Gasperini. La Fiorentina garantiva al Galatasaray l'obbligo di riscatto, ma a cifre minori; nelle ultime ore il club di Percassi sembra però aver accelerato: è in fase di studio un'operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, al raggiungimento però di determinate condizioni poste dalla Dea.

Palladino non fa sconti: Ikone e Nzola destinati a lasciare Firenze

Nonostante per il momento non siano ancora stati ceduti, è molto difficile che il prossimo anno Jonathan Ikone e Mbala Nzola facciano ancora parte della rosa della Fiorentina. Palladino al suo arrivo ha di fatto estromesso i due giocatori dal suo progetto sportivo, costringendo la società a piazzarli sul mercato: per il momento non c'è da registrare nessuna novità. Nelle scorse settimane era stato riportato di un forte interessamento dal Qatar per l'esterno che però, nonostante l'onerosa proposta, ha rispedito tutto al mittente. Non sarà certo un problema piazzarlo, il francese ha ancora molti estimatori in Europa. Diversa la situazione per l'attaccante angolano che ancora non ha ricevuto nessuna proposta ufficiale, ma solo qualche richiesta d'informazioni come quella del Cagliari.